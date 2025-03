L'autopsia del 6 marzo potrebbe rivelare dettagli cruciali sulla morte della baby sitter.

Il ritrovamento del corpo e le indagini iniziali

Il ritrovamento del corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla nel fiume Adda ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi inquietanti. La donna, una baby sitter di 40 anni, è stata trovata nei pressi di Zelo Buon Persico, e le autorità hanno subito avviato un’indagine per chiarire le circostanze della sua morte. La data dell’autopsia, fissata per il 6 marzo, rappresenta un momento cruciale per gli inquirenti, che sperano di ottenere risposte definitive.

Le circostanze della morte

Secondo le prime informazioni, il compagno di Nataly, Pablo Gonzalez Rivas, è attualmente in carcere e ha fornito una versione dei fatti che solleva dubbi. L’uomo sostiene che la morte della donna sia avvenuta a causa di un gioco erotico finito male. Tuttavia, questa spiegazione non convince gli inquirenti, che ritengono più plausibile l’ipotesi di un omicidio avvenuto al termine di una lite. Le testimonianze raccolte e l’analisi dei dispositivi elettronici utilizzati dalla coppia potrebbero fornire ulteriori elementi per chiarire la dinamica degli eventi.

Le relazioni complicate di Gonzalez Rivas

Un aspetto che ha attirato l’attenzione degli investigatori è la relazione di Gonzalez Rivas con un’altra donna, originaria di El Salvador. Questa relazione potrebbe aver influito sulla dinamica tra lui e Nataly, portando a conflitti e tensioni. Si ipotizza che l’uomo avesse invitato la sua nuova compagna a trasferirsi in Italia, il che avrebbe potuto comportare il trasferimento di Nataly in un’altra abitazione. Le indagini si concentrano ora su questo aspetto, cercando di capire se la presenza di un’altra donna possa aver contribuito alla tragedia.

Il ruolo dell’autopsia

L’autopsia rappresenta un passaggio fondamentale per fare luce sulla morte di Jhoanna Nataly Quintanilla. Gli esperti dell’Istituto di medicina legale di Pavia esamineranno il corpo per determinare le cause esatte del decesso e raccogliere prove che possano confermare o smentire la versione fornita da Gonzalez Rivas. I risultati dell’esame autoptico, insieme ai test genetici per ufficializzare l’identità della vittima, saranno cruciali per il proseguimento delle indagini e per la ricerca della verità.