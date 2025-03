La giudice Guadagnini decide di non procedere per deturpamento a Milano

Il caso di Ultima Generazione e l’opera di Cattelan

Il recente proscioglimento di tre attivisti di Ultima Generazione ha suscitato un acceso dibattito in Italia. I tre, accusati di aver imbrattato l’opera ‘Love’ di Maurizio Cattelan, si sono trovati al centro di una controversia legata non solo all’arte, ma anche alle tematiche ambientali. L’azione, avvenuta nel gennaio 2023, ha visto i giovani lanciare vernice lavabile sull’opera, seguita dall’esposizione di uno striscione con la scritta ‘Stop sussidi fossili’. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla libertà di espressione e sull’uso dell’arte come mezzo di protesta.

La sentenza della giudice Guadagnini

La giudice Maria Teresa Guadagnini ha emesso una sentenza di non doversi procedere per deturpamento di beni mobili, motivando la sua decisione con un difetto di querela. Questo significa che, nonostante l’azione degli attivisti, non è stata presentata una denuncia formale da parte del Comune di Milano, che si era però costituito parte civile per richiedere il risarcimento delle spese di pulizia. La mancanza di una querela ha giocato un ruolo cruciale nella decisione della giudice, evidenziando un aspetto importante del diritto penale italiano.

Le implicazioni della decisione

Il proscioglimento degli attivisti ha aperto un dibattito più ampio sulla legittimità delle azioni di protesta che utilizzano l’arte come palcoscenico. Molti sostengono che tali azioni, sebbene possano apparire vandaliche, sono in realtà manifestazioni di un disagio sociale profondo e di una richiesta di attenzione su temi cruciali come il cambiamento climatico. L’avvocato difensore, Gilberto Pagani, ha proposto la derubricazione del reato durante l’arringa, sottolineando l’importanza di considerare il contesto e le motivazioni dietro le azioni degli attivisti.