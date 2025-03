Situazione sotto controllo a Cormano dopo la scoperta del batterio nelle scuole.

La scoperta del batterio

Recentemente, la comunità di Cormano è stata colpita da un allerta riguardante la legionella, un batterio potenzialmente pericoloso che può causare malattie respiratorie. La notizia è emersa dopo una circolare inviata dalla direzione della scuola di via Beccaria, nella frazione di Brusiglio, ai genitori degli studenti. Secondo le informazioni, il batterio sarebbe stato trovato nelle acque dell’istituto scolastico, suscitando preoccupazione tra le famiglie.

Le misure di sicurezza adottate

In risposta a questa situazione, il Comune ha immediatamente attivato una serie di misure precauzionali per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Tra le azioni intraprese, la chiusura temporanea della cucina scolastica, la sostituzione dei filtri dei rubinetti e la disinfezione completa dell’impianto idrico. Queste misure sono state adottate per prevenire qualsiasi rischio di diffusione del batterio e per rassicurare la comunità.

Chiarimenti e rassicurazioni

Nonostante l’allerta, le autorità locali hanno voluto fare chiarezza sulla situazione. In un comunicato, il gruppo “Cormano Cresce” ha sottolineato che i controlli di routine hanno evidenziato solo una lieve non conformità nei lavandini della cucina, con valori che rientrano nei limiti previsti dalla normativa vigente. È stato specificato che non vi è alcun pericolo per la salute degli studenti e del personale, e che la situazione è sotto controllo. Il Comune ha confermato che le attività didattiche non saranno compromesse dalle misure di sicurezza adottate.