Un ventottenne italiano soccorso dopo essere stato picchiato da due aggressori.

Un pomeriggio di violenza a Milano

Nel pomeriggio di domenica, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di viale Stevio a Milano. Gli agenti della volante Sempione sono stati testimoni di un’aggressione in piena regola, quando hanno visto un uomo, un ventottenne italiano, scendere in fretta da un autobus della linea 91. Dietro di lui, due uomini lo stavano colpendo ripetutamente con calci e pugni. La scena, che ha suscitato l’attenzione dei passanti, ha portato gli agenti a intervenire prontamente per fermare i due aggressori.

Arresto immediato dei colpevoli

I due uomini, entrambi di origine marocchina e di età compresa tra i 38 e i 52 anni, sono stati arrestati sul posto. Nonostante la rapidità dell’intervento, il motivo dell’aggressione rimane ancora sconosciuto. Gli agenti hanno portato i due nordafricani in carcere, dove sono stati trattenuti in attesa di ulteriori sviluppi. La violenza di strada, purtroppo, è un fenomeno che continua a preoccupare le autorità, e questo episodio non fa che alimentare il dibattito sulla sicurezza pubblica in città.

Il ferito e le indagini in corso

Il ventottenne, dopo essere stato colpito, è stato soccorso dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che è intervenuto con un’ambulanza. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e l’uomo è stato trasportato in codice verde al Policlinico. Le indagini sono ora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questa aggressione e per comprendere se ci siano motivazioni più profonde dietro il gesto violento. La polizia sta raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati di sorveglianza per ricostruire la dinamica dei fatti.