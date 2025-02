Un litigio tra due donne sfocia in una rapina al fidanzato di una di esse.

Un episodio di violenza in strada

Un incidente violento ha scosso il centro di Milano all’alba di giovedì, quando due donne hanno dato vita a una lite furiosa all’angolo tra via della Moscova e corso Garibaldi, in largo La Foppa. La situazione è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione di numerosi passanti e testimoni, che hanno allertato le autorità. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti poco prima delle 6 del mattino, trovando una scena di caos e confusione.

La rapina durante il litigio

Durante il trambusto generato dalla lite, un gruppo di cinque ragazzi ha colto l’occasione per rapinare il fidanzato di una delle due donne coinvolte. L’uomo, un 34enne, è stato accerchiato e derubato di una collana dal valore di 900 euro. Questo episodio ha messo in evidenza non solo la violenza della lite, ma anche la crescente insicurezza nelle strade del centro di Milano, dove eventi simili sembrano diventare sempre più frequenti.

Intervento delle autorità e conseguenze

La situazione ha richiesto un intervento rapido da parte dei servizi di emergenza. Una delle donne, una quarantatreenne, è stata strattonata e ha subito un infortunio che ha reso necessario il suo trasporto in ospedale in codice giallo. L’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è giunta sul posto per fornire assistenza medica. Nel frattempo, la polizia del Commissariato Garibaldi Venezia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e rintracciare i responsabili della rapina.