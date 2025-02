La straordinaria azione di un agente della polizia di Stato che ha salvato un ragazzo in difficoltà nel fiume Adda.

Il coraggio di un poliziotto

Federico Vanelli, agente scelto del Reparto Mobile della polizia di Stato a Milano, ha dimostrato un coraggio straordinario quando, mentre era fuori servizio, ha salvato un ragazzino che stava annegando nel fiume Adda. Questo atto di eroismo gli è valso l’onorificenza al merito della Repubblica Italiana, conferitagli dal Presidente Sergio Mattarella. La storia di Vanelli è un esempio luminoso di come il dovere e la dedizione possano manifestarsi anche al di fuori delle normali funzioni di polizia.

Il salvataggio nel fiume Adda

Il drammatico episodio è avvenuto a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, in una zona conosciuta come “Belgiardino”. Mentre il giovane era trasportato dalla corrente impetuosa del fiume, Vanelli non ha esitato a tuffarsi in acqua. Con prontezza e determinazione, ha raggiunto il ragazzo che annaspava, portandolo in salvo. Questo gesto non solo ha salvato una vita, ma ha anche messo in luce il valore del servizio pubblico e l’importanza di intervenire in situazioni di emergenza.

Riconoscimenti e gratitudine

Oltre all’onorificenza ricevuta, Vanelli e altri tre poliziotti insigniti sono stati accolti al Viminale dal capo della polizia Vittorio Pisani. Durante l’incontro, Pisani ha elogiato il loro coraggio e la loro dedizione, sottolineando come le azioni di questi agenti incarnino il motto “esserci sempre” che caratterizza il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine. La gratitudine della comunità e il riconoscimento ufficiale sono un tributo al valore e all’impegno di chi, come Vanelli, non esita a mettere in gioco la propria vita per salvare quella degli altri.