Il questore di Milano interviene per garantire la sicurezza pubblica dopo ripetuti episodi di violenza.

Intervento delle forze dell’ordine

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione drastica nei confronti del Bar dello Sport di Cassano D’Adda, sospendendo la licenza del locale per un periodo di 15 giorni. Questa misura è stata adottata nell’ambito di un’operazione di prevenzione e controllo del territorio, mirata a garantire la sicurezza pubblica e a monitorare i locali che possono rappresentare un rischio per la comunità.

La sospensione è stata giustificata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), a seguito di una serie di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sabato scorso, i carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda hanno notificato la sospensione al titolare del locale, situato in via Quintino di Vona.

Ripetuti episodi di violenza e disturbo

Nel corso dei mesi, il Bar dello Sport è stato teatro di diversi eventi problematici. A gennaio, i carabinieri erano stati chiamati a intervenire dopo segnalazioni di clienti molesti che disturbavano il riposo dei residenti. Alcuni di questi clienti, in particolare, avrebbero lanciato sassi verso i balconi delle abitazioni vicine, creando un clima di paura e insicurezza.

Le forze dell’ordine hanno identificato diversi avventori, cinque dei quali avevano precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. A febbraio, un altro episodio ha visto il titolare del locale minacciato da un cliente, il quale si era mostrato aggressivo dopo che gli era stata negata una bevanda alcolica. In questa occasione, il titolare ha utilizzato spray urticante per difendersi, ma la situazione è degenerata con il cliente che ha colpito il proprietario.

Un locale sotto osservazione

La situazione al Bar dello Sport non è migliorata nei mesi successivi. A novembre, un cliente è stato aggredito dopo una lite verbale, mentre a dicembre, i carabinieri, insieme al personale dei Nas, hanno identificato cinque avventori, di cui quattro con precedenti penali. In un altro episodio, un uomo è stato aggredito da un cliente che aveva lanciato petardi all’interno del locale, creando panico tra i presenti.

Questi eventi hanno portato il questore a prendere una decisione ferma, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza nei luoghi pubblici e la necessità di un controllo più rigoroso sui locali che possono diventare focolai di violenza e disturbo. La chiusura temporanea del Bar dello Sport rappresenta un passo verso la tutela della comunità di Cassano d’Adda, sottolineando la responsabilità dei gestori nel mantenere un ambiente sicuro per tutti.