Un'operazione di sgombero a Rozzano segna un passo importante nella lotta contro l'abusivismo.

Un’operazione di pubblica sicurezza a Rozzano

La mattinata di mercoledì 26 febbraio ha visto un’importante operazione di pubblica sicurezza a Rozzano, dove le forze dell’ordine hanno eseguito un doppio sgombero di appartamenti occupati abusivamente. Questo intervento, che ha coinvolto circa cinquanta uomini tra Carabinieri e Polizia Locale, è stato parte di un piano di riordino sulla sicurezza volto a contrastare l’abusivismo nel quartiere popolare. L’operazione ha avuto inizio all’alba, sorprendendo gli occupanti e portando a momenti di forte tensione.

Il caso dell’appartamento in via Betulle

Uno degli sgomberi più delicati ha riguardato un appartamento in via Betulle, occupato abusivamente da una famiglia nomade per otto anni. Gli agenti, supportati da una ditta di traslochi, hanno proceduto a sgomberare l’immobile, imballando e caricando le masserizie su un camion. Durante le operazioni, la situazione è degenerata quando altri familiari degli sfrattati sono giunti sul posto, dando vita a un acceso confronto con le forze dell’ordine e alcuni residenti del quartiere. Nonostante il clima teso, gli agenti hanno mantenuto il controllo, evitando che la protesta degenerasse ulteriormente.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La reazione della comunità è stata mista: alcuni residenti hanno applaudito l’intervento, esprimendo la loro approvazione con grida di sostegno. “Era ora, era ora!” hanno esclamato, evidenziando il desiderio di ripristinare la legalità nel quartiere. Il vice sindaco di Rozzano, Maria Laura Guido, ha dichiarato: “Abbiamo finalmente ripristinato la legalità e dato una risposta concreta ai cittadini”. Questo sgombero rappresenta un passo decisivo all’interno di una strategia più ampia di contrasto alle occupazioni abusive, con interventi mirati in diversi immobili del quartiere. La collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità locali è fondamentale per garantire la sicurezza e la legalità a lungo termine.