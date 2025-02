Il Tribunale di Milano accoglie la richiesta di revoca anticipata per la maison francese.

Un passo avanti per Manufactures Dior

Il Tribunale di Milano ha recentemente deciso di revocare l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Manufactures Dior, una decisione che segna un importante traguardo per la maison francese. Questa misura era stata imposta a giugno 2024, ma grazie al “rapido e virtuoso percorso compiuto dalla società”, come sottolineato nella nota ufficiale del Tribunale, la revoca è avvenuta in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista di 12 mesi.

Le motivazioni della revoca

L’amministrazione giudiziaria era stata disposta a seguito di indagini condotte dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Milano, che avevano evidenziato la presunta incapacità di Dior di prevenire fenomeni di sfruttamento lavorativo all’interno del proprio ciclo produttivo. Secondo l’accusa, la maison non avrebbe adottato misure adeguate per verificare le condizioni lavorative e le capacità tecniche delle aziende appaltatrici. Tuttavia, la difesa ha dimostrato che l’azienda ha intrapreso azioni significative per migliorare la situazione.

Le azioni intraprese da Dior

In risposta alle accuse, Manufactures Dior ha attuato una serie di misure per riorganizzare il proprio assetto aziendale. Tra queste, la maison ha interrotto le collaborazioni con i fornitori considerati “a rischio” e ha implementato procedure di controllo più rigorose per la selezione dei fornitori. Queste azioni hanno dimostrato l’impegno dell’azienda nel garantire condizioni di lavoro dignitose e nel combattere lo sfruttamento della manodopera. La rapidità con cui Dior ha agito ha impressionato i giudici, portando alla revoca dell’amministrazione giudiziaria in soli otto mesi.

Implicazioni per il futuro di Dior

La revoca dell’amministrazione giudiziaria rappresenta un segnale positivo per il futuro di Manufactures Dior. La maison, di proprietà di Bernard Arnault, ha dimostrato di essere in grado di affrontare le sfide legate alla gestione etica della produzione. Questo episodio potrebbe anche influenzare la reputazione dell’azienda, evidenziando il suo impegno per la responsabilità sociale e la sostenibilità. Con una maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e alla selezione dei fornitori, Dior si posiziona come un leader nel settore della moda, pronto a rispondere alle aspettative dei consumatori e delle autorità.