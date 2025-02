Un episodio inquietante ha scosso la Stazione Centrale e Famagosta a Milano.

Un pomeriggio di paura nella metropolitana milanese

Giovedì 27 febbraio, un episodio inquietante ha avuto luogo alla Stazione Centrale di Milano, dove un uomo è stato avvistato con un fucile in mano. La scena ha immediatamente suscitato panico tra i passeggeri, costringendo le autorità a intervenire rapidamente. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’individuo, che camminava tranquillamente, stringendo l’arma con la mano sinistra. La natura dell’arma, se vera o una replica, è ancora oggetto di indagine.

Le indagini e la fuga dell’individuo

Alle 17, alcuni testimoni hanno segnalato la presenza dell’uomo armato al piano -1 della stazione, nella zona del sottopasso. Gli agenti della Polfer, allertati immediatamente, hanno attivato i protocolli di emergenza e hanno esaminato le immagini delle telecamere di sicurezza. Nonostante le ricerche immediate, l’uomo è riuscito a fuggire prima che le forze dell’ordine potessero intervenire. La descrizione fornita dai testimoni ha rivelato che l’individuo era di bassa statura, pelato e vestito con abbigliamento scuro, portando una borsa a tracolla.

Un secondo avvistamento e la preoccupazione crescente

Poco dopo il primo avvistamento, una seconda segnalazione ha confermato i timori degli investigatori: l’uomo era stato visto anche alla stazione di Famagosta, un’altra fermata della linea M2 della metropolitana. Qui, alcuni passanti hanno notato l’individuo armato e hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine. L’allerta è stata trasmessa a tutte le pattuglie in servizio, ma le ricerche non hanno portato a risultati concreti. Gli investigatori sospettano che l’uomo possa aver preso un treno alla Stazione Centrale e si sia diretto verso Famagosta, dove potrebbe essersi mescolato tra la folla.

La polizia al lavoro per identificare l’individuo

Le forze di polizia stanno cercando di associare il volto dell’uomo a una persona specifica, ma al momento le indagini sono ancora in corso. Non sono emersi segnali di minacce dirette o comportamenti violenti lungo il suo percorso, ma l’atteggiamento inquietante ha suscitato preoccupazione tra i presenti. La polizia sta ora cercando di determinare se il fucile in possesso dell’individuo fosse un’arma vera o una replica, e soprattutto di capire le motivazioni dietro questo comportamento tanto insolito quanto pericoloso.