I Carabinieri intensificano i controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Controlli intensificati nella zona di Corsico

Negli ultimi giorni, l’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata sull’area di Corsico e dei comuni limitrofi, dove i Carabinieri hanno avviato un’operazione mirata per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questo intervento si inserisce in un piano più ampio di prevenzione e repressione, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a ridurre la diffusione di droghe nel territorio.

Arresti e sequestri significativi

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno effettuato controlli su veicoli sospetti e, in una di queste circostanze, hanno fermato un’auto in via Resistenza a Corsico. A bordo del veicolo si trovavano due uomini, un 48enne di origine egiziana e un 28enne marocchino. La perquisizione ha portato alla scoperta di 55 grammi di cocaina, abilmente nascosti sotto il sedile dell’auto, all’interno di un calzino. Inoltre, uno dei due arrestati aveva con sé una dose di cocaina e 185 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Un’operazione che continua a dare risultati

Non si è trattato di un caso isolato. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Rozzano, un’altra operazione ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione della sua auto, i Carabinieri hanno rinvenuto 64 grammi di marijuana suddivisi in dosi, insieme a 60 euro in contanti, anch’essi ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Anche in questo caso, il soggetto è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questi arresti evidenziano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare e prevenire ulteriori attività illecite nella zona di Corsico e nei comuni limitrofi.