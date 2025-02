Un incidente tra più veicoli causa disagi significativi nel traffico milanese.

Un mattino di disagi per gli automobilisti milanesi

Giovedì mattina, la tangenziale est di Milano ha vissuto un momento di caos a causa di un incidente che ha coinvolto diverse auto. Le prime ore del giorno sono state caratterizzate da lunghe code, con un rallentamento del traffico che ha raggiunto i 10 chilometri. Secondo quanto riportato da Milano Serravalle, l’ente responsabile della gestione delle tangenziali, la situazione è diventata critica tra Barriera Sesto San Giovanni e Milano viale Forlanini/Linate, in direzione sud.

Dettagli sull’incidente

L’incidente è avvenuto attorno alle 5.30 del mattino, nel tratto compreso tra l’uscita 7 Rubattino e l’uscita 6 Linate Forlanini. Le corsie di sorpasso e sorpasso veloce sono state bloccate, causando un effetto domino sul traffico. Fortunatamente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha comunicato che non ci sono stati feriti gravi, ma un uomo di 57 anni è stato soccorso dal personale del 118, riportando solo ferite lievi.

Gestione del traffico e rilievi

La polizia stradale di Assago è stata incaricata di gestire la situazione e di effettuare i rilievi necessari. Le informazioni sul traffico sono state diffuse per avvisare gli automobilisti e suggerire percorsi alternativi. La tangenziale nord ha registrato una coda di 10 chilometri, mentre la tangenziale est ha visto un rallentamento di 7 chilometri tra Cologno Monzese Ovest e Milano viale Forlanini/Linate, sempre in direzione A1 Bologna. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori disagi.