Un violento scontro tra due auto provoca sette feriti e disagi al traffico.

Un incidente drammatico lungo la Paullese

Giovedì sera, poco prima delle 23, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di San Donato Milanese. Due auto si sono scontrate in modo violento lungo la Strada provinciale Paullese, provocando il ribaltamento di una delle vetture. La scena si è presentata subito drammatica, con mezzi di soccorso accorsi in massa per prestare aiuto ai feriti.

Intervento massiccio dei soccorsi

All’arrivo dei soccorritori, la strada era già affollata di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco. In totale, sono intervenute sette ambulanze, tra cui automediche e autoinfermieristiche dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I feriti, in tutto sette, sono stati prontamente assistiti e trasportati negli ospedali Policlinico, San Raffaele e Humanitas di Rozzano. Fortunatamente, le condizioni di sei di loro, tra cui tre donne di età compresa tra 51 e 65 anni e tre uomini di 46, 55 e 67 anni, non risultano gravi.

Disagi al traffico e indagini in corso

Il violento scontro ha causato notevoli disagi al traffico, con la strada bloccata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. I militari della Compagnia di San Donato hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, evidenziando la necessità di maggiore attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in una zona così trafficata.