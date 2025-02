Un tentativo di fuga in pieno giorno ha coinvolto la polizia locale di Milano.

Un inseguimento in pieno giorno

Venerdì mattina, Milano è stata teatro di un audace tentativo di fuga che ha coinvolto due uomini romeni. L’episodio è iniziato attorno alle 11, quando una pattuglia di motociclisti ha fermato un veicolo con targa romena per un controllo di routine. Inizialmente, il conducente ha rallentato fino a fermarsi completamente, ma non appena gli agenti sono scesi dalla moto, ha accelerato, dando inizio a un inseguimento che ha tenuto col fiato sospeso gli astanti.

La fuga contromano

Durante l’inseguimento, l’auto in fuga ha imboccato anche una strada contromano, aumentando il rischio per gli altri automobilisti. I ‘Falchi’ della polizia locale, specializzati in inseguimenti, sono stati prontamente allertati e si sono lanciati all’inseguimento. Dopo pochi minuti di alta tensione, i poliziotti sono riusciti a bloccare il veicolo, arrestando i due giovani per resistenza a pubblico ufficiale. La scena si è svolta in via Ripamonti, una delle arterie principali della città, in pieno giorno, attirando l’attenzione di molti passanti.

Un mistero da risolvere

All’interno dell’auto sono stati trovati due ragazzi di 20 e 22 anni, entrambi senza precedenti penali. Sorprendentemente, non è emerso alcun motivo valido per la loro fuga, che si è protratta per circa un chilometro. I documenti dell’auto erano in regola e il conducente, sottoposto all’alcoltest, è risultato negativo. Questo ha lasciato gli investigatori della polizia locale, guidati da Gianluca Mirabelli, con più domande che risposte. Cosa ha spinto i due giovani a fuggire? Era solo un momento di panico o c’era qualcosa di più dietro il loro comportamento? Le indagini sono in corso per chiarire la situazione e comprendere le motivazioni di questo strano episodio.