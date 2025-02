Un venditore di orologi di lusso cade in una truffa ben orchestrata a Milano.

Il raggiro in un hotel di lusso

Martedì 25 febbraio, un venditore di orologi di lusso ha vissuto un’esperienza traumatica a Milano. L’incontro, fissato in un hotel di lusso nella zona di San Siro, doveva essere una semplice compravendita. Il venditore, un italiano che lavora in Svizzera, si è trovato faccia a faccia con un acquirente, un 31enne rom noto alle forze dell’ordine. Il valore dell’affare era di circa 15mila euro, un affare che sembrava promettente fino al momento del pagamento.

La scoperta delle banconote false

Durante il conteggio del denaro, il venditore ha notato qualcosa di strano. Sotto le prime banconote, che sembravano autentiche, si nascondevano solo mazzette di “fac-simile”. Questo è stato il momento in cui il venditore ha capito di essere stato raggirato. La truffa si è consumata in pochi istanti, trasformando un affare potenzialmente redditizio in un incubo. Dopo aver realizzato la frode, il venditore ha immediatamente contattato le autorità, attivando il numero di emergenza 112.

Il recupero degli orologi e l’intervento delle forze dell’ordine

Grazie a un AirTag, un dispositivo di localizzazione presente in una delle scatole degli orologi, i carabinieri sono riusciti a rintracciare i cronografi rubati. La tecnologia ha giocato un ruolo cruciale nel recupero degli oggetti di valore, guidando le forze dell’ordine fino a un campo nomadi in via Cusago. Qui, gli orologi sono stati trovati a casa di un parente del truffatore. Oltre agli orologi, sono state rinvenute anche altre banconote false, segno che il raggiro era parte di un’operazione più ampia.

Il 31enne è stato denunciato e la vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle transazioni di beni di lusso. Questo episodio mette in luce l’importanza di prestare attenzione durante gli scambi di valore elevato, specialmente in contesti non ufficiali. La truffa ha colpito un venditore esperto, dimostrando che anche i più cauti possono cadere vittima di inganni ben orchestrati.