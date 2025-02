Giovedì mattina caratterizzata da lunghe code e incidenti sulle strade milanesi.

Incidenti multipli causano disagi

La mattinata di giovedì a Milano si è rivelata particolarmente problematica per gli automobilisti. Non solo la Tangenziale Est ha registrato traffico bloccato, ma anche l’Autostrada A4 ha visto la formazione di lunghe code a causa di una serie di incidenti. A partire dalle 7.30, nel tratto Pero Fiera Milano – Milano viale Certosa A8, un veicolo si è ribaltato, causando un ferito lieve, un cinquantenne soccorso in codice verde dal 118. Questo episodio ha dato il via a una mattinata di disagi per chi si trovava in viaggio.

Incidenti e feriti

Alle 7.10, un altro incidente ha coinvolto un ragazzo e una ragazza di 26 anni sull’A4, nel tratto tra le uscite Cormano e Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo. Anche in questo caso, i soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento della Polizia Stradale e dei vigili del fuoco. Le code si sono rapidamente accumulate, raggiungendo i 10 chilometri in direzione Trieste, tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Un terzo incidente, avvenuto pochi minuti prima delle 9, ha coinvolto diversi veicoli, tra cui tre furgoni e tre auto, senza feriti gravi, ma ha contribuito a creare un’ulteriore coda di 6 chilometri.

Consigli per gli automobilisti

Con l’arrivo del quarto incidente della mattinata, che ha coinvolto un mezzo pesante tra la Barriera Ghisolfa e l’uscita Rho Arluno, la situazione del traffico è diventata critica. Due donne di 31 e 33 anni sono state soccorse dal personale del 118. Sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto tra il bivio con la A51 Tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino, si sono registrati 6 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto 3 furgoni e 3 auto. Gli automobilisti diretti verso Torino sono stati avvisati di uscire a Agrate, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni. La presenza di personale di Autostrade per l’Italia e della Polizia Stradale ha garantito un intervento rapido e coordinato.