Giovedì mattina di caos per il traffico milanese a causa di incidenti multipli.

Incidenti stradali e traffico congestionato

Giovedì mattina, Milano ha vissuto una giornata di traffico intenso e disagi a causa di diversi incidenti stradali. La situazione è diventata critica non solo sulla Tangenziale Est, ma anche sull’Autostrada A4, dove si sono formate lunghe code di veicoli. L’ora di punta, attorno alle 7.30, ha visto un ribaltamento di un veicolo nel tratto Pero Fiera Milano – Milano viale Certosa A8, causando un ferito lieve, un cinquantenne soccorso in codice verde dal 118.

Dettagli sugli incidenti

Non è stato l’unico episodio di questa mattinata difficile. Alle 7.10, un altro incidente ha coinvolto due giovani di 26 anni sull’A4, tra le uscite Cormano e Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo. La polizia stradale e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. In uno degli incidenti, un furgone cassonato è stato coinvolto in un impatto che ha visto la parte frontale di un’auto infilarsi sotto di esso, a causa di una frenata tardiva.

Le conseguenze del traffico

Le autorità di Autostrade per l’Italia hanno segnalato code di oltre 10 chilometri in direzione Trieste, tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni. Gli automobilisti sono stati avvisati di prendere percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. L’uscita consigliata per chi proviene da Torino è quella di Fiera Milano sull’A8 Milano-Varese, mentre per chi si dirige verso Brescia, Sesto San Giovanni è stata indicata come la migliore opzione. La situazione ha messo a dura prova la pazienza degli automobilisti, costretti a rimanere fermi per lunghi periodi.