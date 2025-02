Un'operazione su scala nazionale per contrastare il fenomeno della criminalità giovanile con arresti e sequestri.

Un intervento coordinato su scala nazionale

Oltre mille poliziotti delle Squadre mobili e dei Reparti prevenzione crimine sono stati mobilitati in un’operazione senza precedenti per contrastare il crescente fenomeno della criminalità giovanile in Italia. Coordinati dal Servizio centrale operativo, gli agenti hanno monitorato le aree più critiche, come le zone di spaccio e i luoghi di aggregazione giovanile, per preparare un intervento mirato che ha portato a risultati significativi.

Controlli e arresti: i numeri parlano chiaro

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati oltre 13mila giovani, di cui 3mila minorenni. Questo monitoraggio ha portato alla denuncia di 142 giovani, tra cui 29 minorenni, per reati gravi come ricettazione, possesso di armi e detenzione di sostanze stupefacenti. Inoltre, 60 maggiorenni e 13 minorenni sono stati arrestati in flagranza di reato per crimini che spaziano dal tentato omicidio alla rapina, fino allo spaccio di droga.

Sequestri e sanzioni: un’azione incisiva

Durante l’operazione, sono stati ispezionati 150 immobili, inclusi due scuole e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Le ispezioni hanno portato a centinaia di sanzioni amministrative, principalmente per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di alcolici a minorenni. Gli agenti hanno anche recuperato oggetti rubati, come collane d’oro e cellulari, e sequestrato armi e munizioni, tra cui otto pistole e un fucile a canne mozze.

Il monitoraggio online e la lotta all’odio

Un aspetto innovativo dell’operazione è stato il monitoraggio web, che ha portato all’individuazione di 600 profili social che incitano all’odio e alla violenza. Questi profili sono stati segnalati per l’eventuale oscuramento, evidenziando l’importanza di combattere non solo la criminalità fisica, ma anche quella virtuale. Le operazioni si sono svolte in decine di città, con risultati significativi a Milano, Bologna e Piacenza, dove sono stati effettuati arresti e sequestri di sostanze stupefacenti.

Un impegno costante delle forze dell’ordine

Questa operazione rappresenta solo l’ultima fase di un impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità giovanile. La collaborazione tra diverse unità e la strategia di monitoraggio delle aree critiche hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre la criminalità e nel proteggere i giovani. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità, affrontando le sfide legate alla criminalità giovanile con determinazione e risolutezza.