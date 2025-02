Incidente stradale: donna di 80 anni salva grazie ai soccorritori

Una donna di 80 anni esce illesa da un incidente stradale grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Un incidente inaspettato

La serata di martedì 25 febbraio ha riservato attimi di paura per una donna di 80 anni, coinvolta in un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’anziana, mentre percorreva la Padana Superiore tra Pioltello e Vimodrone, ha perso il controllo della sua auto, finendo dritta in un fossato. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio.

Intervento dei soccorritori

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono stati allertati e sono giunti sul posto in codice giallo, accompagnati da un’auto medica e un’ambulanza. I vigili del fuoco, presenti sul luogo, hanno lavorato con prontezza per estrarre la donna dall’auto, che era rimasta incastrata nel fossato. Grazie alla loro professionalità e rapidità, l’80enne è stata liberata e le sue condizioni sono apparse migliori del previsto.

Fortunata e in buone condizioni

Una volta estratta dall’auto, la donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Nonostante il grande spavento e il rischio corso, non ha riportato ferite gravi. Questo episodio sottolinea l’importanza dell’intervento tempestivo dei soccorritori e della preparazione dei vigili del fuoco, che hanno dimostrato grande abilità e competenza nel gestire situazioni di emergenza. La prontezza con cui sono intervenuti ha fatto la differenza, trasformando un potenziale dramma in una storia di speranza e salvezza.