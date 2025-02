Un incidente stradale provoca disagi al traffico sulla Sp 139dir, ma nessuno è in gravi condizioni.

Un incidente che ha bloccato il traffico

Mercoledì mattina, poco prima delle 8, un incidente stradale ha causato notevoli disagi al traffico lungo la Sp 139dir, nel comune di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Due auto si sono scontrate, generando un immediato intervento delle autorità competenti. La situazione ha portato a un blocco significativo della viabilità, con automobilisti costretti a lunghe attese.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente tre equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno inviato due ambulanze e un’automedica per prestare soccorso ai feriti. Tre uomini, di età compresa tra i 21 e i 44 anni, sono stati assistiti in codice giallo, il che indica che le loro condizioni non sono critiche, ma richiedono comunque attenzione medica. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti nell’incidente ha riportato ferite gravi.

La risposta delle forze dell’ordine

Oltre ai soccorsi medici, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza della viabilità. La presenza dei vigili del fuoco è stata fondamentale per gestire eventuali situazioni di emergenza e per garantire che il traffico potesse riprendere il prima possibile.

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della prudenza alla guida e la necessità di rispettare le norme stradali, specialmente in orari di punta. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a mantenere la calma in situazioni di traffico intenso.