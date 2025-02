Un'ordinanza contro la prostituzione scatena polemiche e un processo per diffamazione.

Un’ordinanza controversa

Nel 2017, il sindaco di San Fior, Gastone Martorel, emise una ordinanza anti lucciole che vietava la prostituzione sulle strade del comune. Questa decisione, sebbene legittima dal punto di vista amministrativo, suscitò un acceso dibattito pubblico e divenne oggetto di satira da parte del programma radiofonico “La Zanzara” su Radio 24. I conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo non si lasciarono sfuggire l’occasione di commentare l’ordinanza, trasformando le parole di una prostituta in una sigla musicale che divenne virale.

La reazione della protagonista

La vicenda si complicò ulteriormente quando una prostituta di Pordenone, Lucia, contattò il programma per lamentarsi di una multa ricevuta a causa dell’ordinanza di Martorel. La donna, beccata in flagrante, dichiarò: «Preferisco dare mille euro a un avvocato che pagare la contravvenzione per l’esercizio della prostituzione sulle strade di San Fior». Le sue parole, cariche di frustrazione, non solo evidenziarono le difficoltà delle lavoratrici del sesso, ma scatenarono anche una serie di reazioni da parte del sindaco, che si sentì diffamato e decise di agire legalmente.

Il processo e le sue implicazioni

Martorel denunciò i conduttori di “La Zanzara” per diffamazione aggravata, dando inizio a un procedimento legale che ha attirato l’attenzione dei media. Nonostante la Procura avesse inizialmente chiesto l’archiviazione del caso, il giudice Marco Biagetti decise per l’imputazione coatta, portando la questione davanti al Tribunale di Milano. La decisione del giudice Alberto Fraccalvieri di trasferire il fascicolo alla Procura meneghina ha aperto la strada a un nuovo rinvio a giudizio, sottolineando l’importanza di stabilire la competenza territoriale in casi di questo tipo.

Un caso emblematico

Questa controversia non è solo una questione legale, ma rappresenta anche un cambiamento culturale in corso in Italia riguardo alla prostituzione e alla libertà di espressione. La satira, spesso utilizzata per criticare le istituzioni, si scontra con i diritti individuali e la reputazione pubblica. La vicenda di Martorel e della prostituta Lucia mette in luce le complessità di un tema delicato, dove il confine tra libertà di parola e diffamazione è spesso sfumato. La decisione del tribunale di Milano potrebbe avere ripercussioni significative non solo per i diretti coinvolti, ma anche per il modo in cui la società italiana affronta la prostituzione e le sue rappresentazioni nei media.