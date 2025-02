Una donna di 58 anni denunciata dopo un furto in un supermercato a Bresso.

Il furto e l’inseguimento

Nei giorni scorsi, un episodio di furto ha scosso la tranquillità di Bresso, comune in provincia di Milano. Una donna di 58 anni, residente a Cinisello Balsamo, è stata protagonista di un inseguimento che ha coinvolto sia il personale di sicurezza del supermercato che le forze dell’ordine. La donna, dopo aver rubato generi alimentari per un valore di circa settanta euro, ha tentato di fuggire in bicicletta, dando vita a una scena che ha catturato l’attenzione dei passanti.

L’intervento della polizia locale

Gli agenti della polizia locale di Bresso, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato la situazione e non hanno esitato a intervenire. Dopo aver visto il personale del supermercato inseguire la donna, hanno deciso di unirsi all’inseguimento. Nonostante le difficoltà iniziali, gli agenti sono riusciti a fermare la cinquantottenne, che si era allontanata per circa un chilometro. Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine nella lotta contro i reati.

Identificazione e precedenti penali

Una volta fermata, la donna è stata portata al comando di polizia per l’identificazione. Purtroppo, non aveva con sé i documenti, il che ha complicato ulteriormente la situazione. Gli agenti, dopo aver svolto le necessarie verifiche, hanno scoperto che la donna aveva precedenti penali per furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Nonostante la gravità della situazione, è stata denunciata a piede libero, considerando la modica quantità di merce rubata. La merce recuperata è stata restituita al supermercato, chiudendo così un episodio che ha messo in evidenza le problematiche legate alla sicurezza nei luoghi pubblici.