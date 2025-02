La Procura di Milano sequestra 46,8 milioni di euro per presunti illeciti fiscali

Il sequestro preventivo e le accuse

Recentemente, la Procura di Milano ha avviato un’importante inchiesta che ha portato al sequestro preventivo di oltre 46,8 milioni di euro nei confronti di Dhl Express Italy. Questo provvedimento, firmato dai pubblici ministeri Paolo Storari e Valentina Mondovì, è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Le accuse riguardano una presunta frode fiscale legata all’IVA, realizzata attraverso l’emissione di fatture inesistenti per appalti di somministrazione di manodopera tra il 2019 e il 2023.

Le indagini e le responsabilità

Oltre al sequestro dei fondi, la Procura ha avviato indagini su un manager della società, accusato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti. La legge sulla responsabilità amministrativa degli enti prevede che anche la società possa essere ritenuta responsabile per le azioni dei suoi dirigenti. Questo caso rappresenta solo l’ultima di una serie di inchieste che hanno colpito il settore della logistica, evidenziando un presunto “meccanismo fraudolento” che potrebbe causare perdite significative per l’erario e situazioni di sfruttamento lavorativo.

Implicazioni per il settore della logistica

Le indagini della Procura di Milano non si limitano a Dhl Express Italy, ma si estendono a tutto il settore della logistica, dove si sospetta che pratiche illecite siano più diffuse di quanto si pensi. Le accuse di frode fiscale e sfruttamento lavorativo sollevano interrogativi sulla trasparenza e sull’etica delle operazioni commerciali in questo ambito. Le autorità stanno intensificando i controlli per garantire che le aziende operino nel rispetto delle normative fiscali e lavorative, al fine di proteggere i diritti dei lavoratori e le entrate fiscali dello Stato.