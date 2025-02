Controlli intensificati nella movida milanese per contrastare la criminalità giovanile.

Un’operazione mirata contro la criminalità giovanile

Negli ultimi giorni, Milano ha visto un’operazione di polizia senza precedenti, mirata a smantellare i gruppi criminali giovanili che operano nella città. Questo blitz ha portato all’arresto di 27 persone e alla denuncia di altre 25, tutte maggiorenni. I reati contestati spaziano dalla detenzione e porto di armi da taglio allo spaccio di droga, fino a rapine e furti. L’operazione, coordinata dallo Sco, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha coinvolto la squadra mobile e i commissariati locali, dimostrando un impegno significativo nella lotta contro la criminalità.

Un fenomeno preoccupante

Il fenomeno delle bande giovanili non è limitato a Milano, ma rappresenta una problematica che coinvolge anche altre città italiane. Secondo Alfonso Iadevaia, capo della squadra mobile di Milano, le bande sono spesso composte da ragazzi stranieri, minori non accompagnati o giovani che, una volta diventati maggiorenni, si trovano a vivere senza riferimenti familiari. Questi gruppi agiscono in modo coordinato, spesso perpetrando reati violenti per ottenere beni di scarso valore, come un semplice smartphone. La preoccupazione della cittadinanza è palpabile, soprattutto dopo recenti episodi di violenza che hanno scosso la comunità.

Sequestri e rinvenimenti di armi e droga

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato un notevole quantitativo di armi e sostanze stupefacenti. Tra i ritrovamenti, un fucile a canne mozze e diverse munizioni, oltre a circa 960 grammi di cocaina e oltre sette chili di hashish e marijuana. Non solo, sono stati rinvenuti anche 50 mila euro in contante, segno di un’attività illecita ben organizzata. I controlli, effettuati tra il 20 e il 23 febbraio, hanno visto coinvolti 225 giovani, di cui 137 stranieri, senza però registrare arresti tra i minorenni.

Strategie di prevenzione e sicurezza

Le indagini non si fermano qui. La polizia sta continuando a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in seguito ai recenti eventi violenti. Durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, è stata decisa l’intensificazione dei controlli nei pressi dei luoghi di ritrovo giovanili e dei centri commerciali. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale per affrontare questa sfida e restituire tranquillità ai cittadini milanesi.