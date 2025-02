Un tassista di Bresso, già denunciato, è stato nuovamente fermato mentre guidava senza patente e licenza.

Un episodio preoccupante di illegalità

La storia di un tassista di Bresso, C.P., 45 anni, è emblematica di un problema più ampio che affligge il settore dei trasporti pubblici. Questo uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato nuovamente fermato mentre guidava un taxi, nonostante avesse la patente revocata dal 2020. La situazione è diventata ancora più grave quando, durante un inseguimento da parte dei carabinieri, è emerso che trasportava due clienti e nascondeva una dose di cocaina nel veicolo.

Le conseguenze delle sue azioni

Il tassista, che si era rifiutato di sottoporsi all’alcol test e agli esami tossicologici, ha accumulato una serie di denunce che hanno portato alla sospensione della sua patente per due anni e al ritiro della licenza. Nonostante ciò, ha continuato a circolare con il suo taxi, un Peugeot 307 station wagon, fino a quando gli agenti della polizia locale di Bresso non lo hanno riconosciuto e fermato. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei passeggeri e sull’efficacia dei controlli nel settore dei trasporti pubblici.

Un problema di sicurezza pubblica

La revoca della patente e della licenza del tassista rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio. La presenza di conducenti non autorizzati sulle strade mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Le autorità locali devono intensificare i controlli e le verifiche per garantire che solo i conducenti con licenza possano operare nel settore. Inoltre, è fondamentale sensibilizzare il pubblico riguardo ai rischi di utilizzare servizi di trasporto non regolamentati. La situazione di C.P. è un chiaro esempio di come l’inciviltà e l’illegalità possano compromettere la sicurezza collettiva.