Il prefetto Sgaraglia presenta le nuove misure per garantire stazioni più sicure e controllate.

Il Patto per stazioni sicure

Il 31 luglio scorso, Milano ha siglato un importante accordo noto come il “Patto stazioni sicure”, un’iniziativa che coinvolge il Comune, le forze di polizia, Rfi, Ferrovienord, e le associazioni di categoria. Questo accordo nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, luoghi di grande affluenza e, purtroppo, anche di episodi di criminalità e degrado.

Incontro della Cabina di regia

Recentemente, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha convocato una riunione della Cabina di regia presso Palazzo Diotti. Durante questo incontro, sono state discusse le iniziative già attuate e quelle future per garantire un controllo più efficace del territorio. È emerso un quadro aggiornato riguardo ai sistemi di videosorveglianza e illuminazione, elementi cruciali per la sicurezza degli utenti delle stazioni.

Misure specifiche per le stazioni

Tra le misure più significative, si segnala la riorganizzazione della presenza della polizia ferroviaria presso la stazione Cadorna. Qui, il posto di polizia è stato spostato in una posizione più visibile, con personale fisso presente fino all’una di notte. Inoltre, sono stati previsti maggiori servizi di controllo anche per le stazioni di Milano Rogoredo e Milano Certosa, aree che necessitano di particolare attenzione a causa del degrado sociale.

Impegno per il futuro

Il prefetto Sgaraglia ha sottolineato l’importanza di proseguire con il massimo impegno nelle azioni di contrasto alla criminalità. Le associazioni di categoria hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto fino ad ora, evidenziando come queste misure possano contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i turisti. La sicurezza nelle stazioni non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di fiducia da parte degli utenti nei confronti del sistema dei trasporti.