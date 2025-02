Controlli quotidiani per garantire la sicurezza dei viaggiatori e combattere il degrado

Un nuovo presidio per la sicurezza

Da questa settimana, la stazione degli autobus di Lampugnano a Milano è al centro di un’importante iniziativa di sicurezza. La Polizia Locale ha avviato un presidio quotidiano per garantire la sicurezza dei viaggiatori e contrastare fenomeni di degrado urbano come furti, bivacchi e aggressioni. L’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come la presenza costante delle forze dell’ordine possa contribuire a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Collaborazione con i gestori della stazione

Granelli ha anche messo in evidenza la collaborazione con il gestore della stazione e con Atm, l’azienda dei trasporti milanese. Questa sinergia è fondamentale per garantire un controllo efficace e per affrontare le problematiche legate all’occupazione abusiva degli spazi pubblici. La presenza di personale di sicurezza affiancato alla Polizia Locale è un passo importante per migliorare la situazione e restituire dignità a un luogo strategico per la mobilità milanese.

Interventi contro il degrado e il crimine

Nei giorni scorsi, il Comune ha anche effettuato uno sgombero nell’area dell’ex Palasharp, un altro punto critico dove si registravano bivacchi e situazioni di degrado. Granelli ha ricordato che, nei mesi scorsi, la Polizia Locale ha arrestato diverse persone coinvolte in traffici di passaporti falsi e in attività di immigrazione clandestina. Questi interventi sono parte di un’azione più ampia per garantire la sicurezza nella città e nei suoi servizi di mobilità, un aspetto fondamentale per il benessere dei cittadini e dei turisti.