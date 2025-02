L'assessore Granelli annuncia misure straordinarie per contrastare crimine e degrado

Controlli potenziati per una maggiore sicurezza

Negli ultimi giorni, la sicurezza nella stazione dei bus di Lampugnano a Milano ha ricevuto un forte impulso grazie all’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale. L’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli, ha comunicato attraverso i social media l’importanza di queste misure, mirate a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini e i viaggiatori. La presenza quotidiana degli agenti è stata aumentata per contrastare fenomeni di furto, occupazioni abusive e episodi di violenza che hanno caratterizzato l’area.

Collaborazione con i gestori e interventi mirati

Granelli ha sottolineato l’importanza della collaborazione con i gestori della stazione e con Atm, l’azienda di trasporti milanese, per migliorare la sicurezza. “È fondamentale lavorare insieme per garantire un servizio di mobilità sicuro”, ha affermato. Recentemente, sono stati effettuati anche sgomberi in aree circostanti, come quella dell’ex palasharp, dove si erano radunate persone in condizioni di degrado. Questi interventi fanno parte di un piano più ampio per ripristinare la legalità e il decoro urbano.

Operazioni contro il crimine organizzato

La situazione di Lampugnano è stata ulteriormente aggravata da recenti operazioni di polizia che hanno portato all’arresto di individui coinvolti nel traffico di passaporti falsi e nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Granelli ha evidenziato come questi eventi abbiano reso necessario un intervento deciso per garantire la sicurezza dei cittadini. “La nostra città ha bisogno di servizi di mobilità sicuri e controllati”, ha dichiarato, ringraziando anche il Municipio 8 per il lavoro svolto in questa direzione.

Controlli anti-spaccio e risultati significativi

Oltre ai controlli nella stazione di Lampugnano, l’assessore ha fornito aggiornamenti su operazioni anti-spaccio che hanno coinvolto anche comuni limitrofi come Rho e Rozzano. Recentemente, 27 persone sono state arrestate e altre 25 denunciate per attività illecite. A Quarto Oggiaro, è stata scoperta una base operativa per la distribuzione di sostanze stupefacenti, evidenziando la necessità di un’azione continua e coordinata per affrontare il problema dello spaccio a Milano.

Incontri per coordinare gli interventi

Granelli ha anche annunciato un incontro avvenuto in prefettura con i dirigenti di Merlata Bloom e del quartiere Cascina Merlata, per coordinare ulteriori interventi di sicurezza. Questi incontri sono fondamentali per garantire che le misure adottate siano efficaci e rispondano alle esigenze della comunità. La sicurezza a Milano è una priorità e le autorità locali stanno lavorando incessantemente per migliorare la situazione.