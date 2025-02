La polizia locale di Milano interviene in flagranza di reato per fermare un furto.

Un intervento tempestivo della polizia

Martedì 25 febbraio, la metropolitana di Milano è stata teatro di un tentativo di borseggio che ha visto coinvolte quattro donne bosniache, di età compresa tra i 21 e i 34 anni. Gli agenti della Polizia locale, sotto la guida del comandante Gianluca Mirabelli, erano in pattuglia nella zona quando hanno assistito alla scena. Le donne stavano per derubare una turista marocchina mentre questa stava salendo su un treno alla Stazione Centrale. Grazie all’intervento immediato delle forze dell’ordine, le ladre sono state arrestate in flagranza di reato.

La dinamica del furto

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli agenti, le quattro donne avevano messo in atto un piano ben congegnato. Una di loro fungeva da palo, mentre un’altra bloccava le porte del treno. Le altre due, nel frattempo, si sono avvicinate alla vittima, sgambettandola e derubandola del portafoglio. L’azione si è svolta sotto gli occhi vigili degli agenti, che sono riusciti a intervenire prontamente, evitando che il furto andasse a buon fine. Questo episodio mette in luce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle aree affollate, specialmente nei mezzi pubblici.

Le conseguenze legali per le imputate

Mercoledì mattina, il giudice ha convalidato gli arresti, imponendo misure diverse per le quattro donne. Due di esse hanno ricevuto un divieto di dimora nel comune di Milano, mentre le altre due sono state condannate a una custodia cautelare in carcere. La sentenza ha suscitato reazioni emotive, con una delle imputate che ha manifestato disperazione. È emerso che alcune delle arrestate avevano già precedenti penali, e una di loro era già soggetta a un divieto di dimora a Milano. Questo episodio evidenzia la necessità di un’azione decisa contro la criminalità, soprattutto in una città come Milano, dove il turismo è un settore vitale.