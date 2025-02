Un'operazione su vasta scala ha portato all'arresto di 27 membri di baby gang a Milano e Rozzano.

Un’operazione di polizia su larga scala

Recentemente, una vasta operazione di polizia giudiziaria ha avuto luogo a Milano e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di combattere il fenomeno delle baby gang. Coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’arresto di 27 giovani appartenenti a bande giovanili, mentre altre 25 persone sono state indagate a piede libero per vari reati. Questi reati includono la detenzione di armi da taglio e da fuoco, il possesso di sostanze stupefacenti, rapine, furti e violazioni delle norme in materia di immigrazione.

Sequestri significativi e controlli capillari

Durante le perquisizioni effettuate in abitazioni ed esercizi commerciali, gli agenti hanno sequestrato un arsenale impressionante: un fucile a canne mozze modificato, due pistole funzionanti, una pistola scacciacani, munizioni di vario tipo, oltre a un quantitativo significativo di droga. In totale, sono stati trovati quasi un chilo di cocaina, più di 7 chili di cannabinoidi e diverse altre sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati rinvenuti oltre 50mila euro in contante, segno di un’attività illecita ben organizzata.

Monitoraggio delle bande giovanili

Le operazioni della Polizia di Stato si sono concentrate su diverse aree di Milano, tra cui Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo e Navigli, ma anche in quartieri periferici come Greco Turro, Niguarda e San Siro. Questo monitoraggio ha coinvolto il controllo di 1889 persone, sia italiane che straniere, e 190 veicoli. L’operazione non si è limitata solo al capoluogo lombardo, ma ha interessato anche province come Alessandria, Ancona e Napoli, dimostrando l’ampiezza del fenomeno delle bande giovanili in Italia.