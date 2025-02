Scoperta una rete di traffico di stupefacenti tra Lombardia, Sicilia e Calabria.

Una rete criminale smantellata

Una vasta operazione antidroga ha avuto luogo in Lombardia, coinvolgendo le forze di polizia e i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano. L’inchiesta ha portato all’arresto di numerosi individui legati a quattro gruppi criminali attivi nel traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, iniziate nel 2021, hanno rivelato un traffico di droga che ammontava a circa una tonnellata al mese, destinata a rifornire le piazze di spaccio non solo della Lombardia, ma anche della Sicilia e della Calabria.

Sequestri significativi e modalità operative

Durante l’operazione, sono stati effettuati sequestri di notevole entità, tra cui 1.100 chilogrammi di hashish nascosti in un carico di pellet a Pioltello. Le indagini hanno dimostrato che la droga veniva importata principalmente dalla Spagna e distribuita attraverso una rete di spacciatori di origine italiana. I gruppi criminali utilizzavano metodi sofisticati per occultare e trasportare le sostanze, con basi operative a Cologno Monzese, Pioltello e Trezzano Rosa.

Attività investigative e arresti

Le forze dell’ordine hanno condotto perquisizioni e arresti in diverse province, portando a 12 ordinanze di custodia cautelare e 17 decreti di fermo. Gli indagati devono rispondere a vari reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi. Le indagini hanno anche rivelato l’esistenza di un’associazione dedita al traffico di marijuana e hashish nella provincia di Como, che riforniva spacciatori locali. L’operazione ha messo in luce la complessità e l’estensione del narcotraffico in Italia, evidenziando la necessità di un’azione coordinata tra le forze di polizia per combattere queste organizzazioni criminali.