La comunità di Colle Brianza piange la scomparsa di un uomo poliedrico e amato.

La scomparsa di Ivan Sirtori

Nel giugno 2023, la comunità di Colle Brianza è stata scossa dalla scomparsa di Ivan “Magoo” Sirtori, un uomo di 49 anni noto per il suo impegno nel campo della psicologia e dell’arte. La denuncia della moglie, Lara, ha dato inizio a una massiccia mobilitazione per le ricerche, coinvolgendo oltre 50 operatori tra vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le operazioni si sono estese su un ampio territorio, dalle pendici del Monte San Genesio fino ai comuni limitrofi, ma nonostante gli sforzi, le speranze di ritrovarlo vivo sono svanite nel tempo.

Il ritrovamento dei resti

La conferma ufficiale del ritrovamento dei resti di Ivan, avvenuta a settembre 2024, ha segnato un momento di profondo dolore per la sua famiglia e la comunità. I resti sono stati identificati grazie ad analisi genetiche, ponendo fine a ogni speranza di un suo ritorno. La notizia ha colpito duramente i familiari, che avevano continuato a sperare fino all’ultimo. La madre di Ivan, Antonia, si era rivolta anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” per lanciare appelli accorati, nella speranza che il figlio potesse rispondere.

La vita e l’eredità di Ivan Sirtori

Ivan Sirtori non era solo un uomo scomparso, ma una figura poliedrica che aveva dedicato la sua vita al benessere degli altri. Laureato in psicologia, aveva lavorato come psicologo fino al 2015, per poi dedicarsi all’arte e alla musicoterapia. Era conosciuto per le sue pubblicazioni e per il suo impegno nella comunità, organizzando eventi culturali e collaborando con istituzioni educative. La sua passione per la musica e l’arte lo ha reso un punto di riferimento per molti, e il suo ricordo vive nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Il cordoglio della comunità

La comunità di Colle Brianza si è stretta attorno alla famiglia Sirtori, esprimendo il proprio cordoglio per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile. Il sindaco di Santa Maria Hoè, Efrem Brambilla, ha voluto ricordarlo con parole toccanti, sottolineando l’impatto che Ivan ha avuto sulla vita di molti. La sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere e il ricordo di chi lo ha amato. La famiglia attende ora il nulla osta delle autorità per procedere con le esequie, mentre la comunità si unisce nel dolore e nella memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri.