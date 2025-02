Due agenti feriti in un incidente avvenuto in serata a Legnano

Un incidente che ha scosso Legnano

La serata di lunedì 24 febbraio ha visto un evento inaspettato a Legnano, dove un’auto della polizia locale si è ribaltata in seguito a un incidente stradale. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.15 all’incrocio tra le vie XX Settembre e San Bernardino, creando preoccupazione tra i cittadini e richiamando l’attenzione dei media locali.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), due agenti della polizia locale sono rimasti lievemente feriti nell’incidente. Le cause che hanno portato al ribaltamento dell’auto sono ancora in fase di accertamento, e i carabinieri della compagnia di Legnano sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso. La dinamica esatta dell’incidente è oggetto di indagine, ma sembra che l’auto della polizia abbia urtato un’altra vettura prima di ribaltarsi.

Reazioni e conseguenze

Questo incidente ha suscitato una serie di reazioni tra i residenti di Legnano, molti dei quali si sono mostrati preoccupati per la sicurezza stradale nella zona. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno promesso di fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. La polizia ha anche ricordato l’importanza di rispettare le norme del codice della strada, specialmente in aree ad alta densità di traffico.