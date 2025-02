Un'operazione della polizia locale ha portato all'arresto di quattro donne accusate di furto.

Un’operazione tempestiva della polizia locale

Nel pomeriggio di ieri, martedì, la polizia locale di Milano ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di quattro donne, tutte di etnia bosniaca e con precedenti penali. Le donne sono state fermate alla fermata Loreto della metropolitana, dopo aver derubato una turista. Questo episodio mette in luce non solo l’abilità dei borseggiatori, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare i reati di furto in luoghi pubblici.

La dinamica del furto

Le quattro donne, di età compresa tra i 21 e i 34 anni, hanno messo in atto una strategia collaudata per derubare le loro vittime. Mentre una di loro faceva inciampare la turista, un’altra bloccava la porta del treno, mentre una terza fungeva da sentinella. La quarta, camuffata da giubbotto, si è avvicinata per sottrarre il portafoglio dalla borsa della vittima. Questo modus operandi evidenzia la loro organizzazione e la capacità di agire in modo rapido e furtivo.

Le conseguenze legali e sociali

Dopo l’arresto, le donne sono state portate alla clinica Mangiagalli per accertamenti sul loro stato di gravidanza. È importante notare che una di loro aveva già un divieto di dimora a Milano e aveva recentemente utilizzato un estintore per bloccare le porte di un convoglio. Questo comportamento non solo mette in pericolo i passeggeri, ma crea anche un clima di insicurezza tra i cittadini. La polizia ha rintracciato la vittima per restituirle il portafoglio e raccogliere la denuncia, dimostrando così l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.