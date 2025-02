Operazioni mirate per garantire la sicurezza e contrastare comportamenti illeciti

Controlli intensificati per la sicurezza dei cittadini

La polizia locale di San Donato Milanese ha avviato una serie di controlli straordinari con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare comportamenti illeciti. Queste operazioni, che si sono svolte durante una serata di pattugliamento, hanno visto il coinvolgimento di numerosi agenti, impegnati a monitorare il territorio e a verificare il rispetto delle normative vigenti.

Risultati dei controlli: multe e denunce

Nel corso della serata, gli agenti hanno controllato un totale di 77 veicoli, identificando 93 persone e sottoponendo 55 guidatori ad alcol test. Tra i risultati più significativi, spicca la denuncia di un uomo di 50 anni, trovato alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e privo di patente. Questo intervento ha portato alla confisca definitiva del veicolo, evidenziando l’impegno della polizia nel contrastare la guida in stato di ebbrezza e altre violazioni del codice della strada.

Controlli negli esercizi pubblici e nella movida

Oltre ai controlli stradali, la polizia locale ha esteso le sue operazioni anche agli esercizi pubblici, in particolare nelle zone della “movida”. Gli agenti hanno ispezionato diversi locali per verificare il rispetto delle normative sulla somministrazione di alcolici e delle misure di sicurezza per i clienti. Questi controlli mirano a prevenire situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica, garantendo un ambiente più sicuro per tutti. La presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree più frequentate dai giovani è fondamentale per mantenere un clima di sicurezza e legalità.