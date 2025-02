Un uomo di 45 anni derubato dopo aver acquistato una sostanza non identificata.

Un acquisto che si trasforma in incubo

Un episodio inquietante ha scosso Milano lunedì scorso, quando un uomo di 45 anni è stato vittima di una truffa legata alla vendita di droga. L’uomo, ignaro di trovarsi di fronte a un raggiro, ha contattato due agenti in borghese per chiedere aiuto dopo aver scoperto che la sostanza acquistata non era affatto cocaina. La vicenda si è svolta in via Vitruvio, un’area nota per la sua vivacità, ma che nasconde anche insidie per i cittadini.

La truffa e l’aggressione

Secondo quanto riportato, la vittima si era avvicinata a un gruppo di tre uomini nordafricani che gli avevano proposto un affare: cinque grammi di cocaina per 250 euro. Dopo aver consegnato il denaro, l’uomo ha ricevuto una bustina contenente una polvere bianca, che si è rivelata essere un inganno. Realizzando di essere stato truffato, ha chiesto la restituzione del denaro, ma la situazione è rapidamente degenerata. Al gruppo iniziale si sono uniti altri due malviventi, e i cinque hanno iniziato a minacciare l’uomo, aggredendolo fisicamente e derubandolo del cellulare e di una sigaretta elettronica.

Intervento delle forze dell’ordine

Fortunatamente, la vittima ha avuto la prontezza di rivolgersi a due agenti in borghese, che si trovavano nei pressi. Gli agenti, dopo aver ascoltato il racconto dell’uomo, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a fermare tre dei cinque aggressori. Si tratta di due gambiani di 26 e 32 anni e di un senegalese di 35 anni, tutti irregolari in Italia e con precedenti penali. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare i tre malviventi, portando un po’ di giustizia in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante che affligge molte città italiane: la vendita di sostanze stupefacenti e le truffe ad esse collegate. La vulnerabilità delle persone, spesso in cerca di esperienze o di evasione, le espone a rischi enormi. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella lotta contro questo tipo di crimine, ma è fondamentale che anche i cittadini siano consapevoli e si informino sui pericoli legati a queste pratiche. La collaborazione tra cittadini e polizia è essenziale per garantire la sicurezza nelle nostre comunità.