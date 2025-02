Dopo le accuse di irregolarità nella gara per la Beic, cresce la pressione su Boeri.

La lettera dei professionisti

Un gruppo di 110 professionisti, tra cui architetti, urbanisti e artisti, ha inviato una lettera formale alla Fondazione Triennale di Milano, al Ministero della Cultura e ad altre istituzioni, chiedendo la sospensione di Stefano Boeri dalla sua carica di presidente. Questa richiesta è emersa in seguito a un’inchiesta che ha coinvolto Boeri, accusato di irregolarità nella gara per la realizzazione della Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

Le accuse contro Boeri

Le accuse mosse nei confronti di Boeri sono gravi e riguardano presunti conflitti di interesse e irregolarità nella gestione della gara del 2022. Secondo i pubblici ministeri, Boeri e l’architetto Cino Zucchi avrebbero anticipato l’identità dei vincitori, compromettere la trasparenza del processo. Inoltre, avrebbero attestato falsamente di non essere in conflitto di interessi, violando così le norme di concorrenza leale. La misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Milano ha interdetto Boeri dalla partecipazione a futuri concorsi di architettura, sia come commissario che come concorrente.

Il Codice etico della Triennale

La lettera dei professionisti non si limita a richiedere la sospensione di Boeri, ma sottolinea anche l’importanza del rispetto del Codice etico della Fondazione Triennale. Questo codice si basa su principi di chiarezza, trasparenza e osservanza delle leggi. I firmatari hanno evidenziato come la situazione attuale di Boeri contrasti con questi principi, mettendo a rischio l’integrità della Fondazione e la fiducia dei suoi membri. Tra i firmatari della lettera figurano nomi noti come l’urbanista Sergio Brenna e il pittore Guido Lodigiani, a dimostrazione di un ampio consenso tra i professionisti del settore.

Le reazioni delle istituzioni

Attualmente, non è chiaro quale sarà la risposta delle istituzioni a questa richiesta. La situazione è delicata e potrebbe avere ripercussioni significative sulla governance della Fondazione Triennale e sulla reputazione di Boeri. La comunità professionale osserva con attenzione gli sviluppi, consapevole che la trasparenza e l’integrità sono fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni culturali. La pressione per una risposta chiara e tempestiva è alta, e le istituzioni sono chiamate a prendere una posizione che possa garantire la fiducia del pubblico e dei professionisti nel sistema.