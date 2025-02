Richiesta di risarcimento per la morte di Fabio Ravasio

Genitori e cugino chiedono oltre due milioni di euro per la morte di Fabio Ravasio.

Il contesto del caso Ravasio

Il caso di Fabio Ravasio ha suscitato un forte interesse mediatico e pubblico, non solo per la tragica morte del giovane, ma anche per le circostanze che l’hanno circondata. I genitori e il cugino di Ravasio hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo contro Adilma Pereira Carneiro, nota come la “mantide di Parabiago”, accusata di aver orchestrato l’omicidio del compagno lo scorso agosto. La somma richiesta come risarcimento ammonta a due milioni e 150mila euro, una cifra che riflette non solo il dolore e la perdita subita, ma anche la volontà di ottenere giustizia.

Le richieste di risarcimento

Nel dettaglio, i genitori di Fabio Ravasio hanno chiesto un milione di euro a testa, mentre il cugino ha richiesto 150mila euro. Questa richiesta è stata accompagnata da una domanda di sequestro cautelativo dei beni della donna accusata, evidenziando la serietà della situazione e la determinazione della famiglia nel perseguire un risarcimento adeguato. La somma richiesta non è solo un atto simbolico, ma rappresenta un passo importante per la famiglia nel processo di elaborazione del lutto e della giustizia.

Le perizie psichiatriche e il processo

Durante l’udienza del 24 febbraio, sono state discusse anche le richieste di perizia psichiatrica per due degli imputati. La perizia è stata concessa a Marcello Trifone, ultimo marito di Adilma, che si trovava nel veicolo coinvolto nell’incidente mortale. Al contrario, la richiesta per Igor Benedito, figlio della Pereira, è stata respinta. Questo aspetto del processo mette in luce le complessità legali e psicologiche che circondano il caso, rendendolo ancora più intrigante per gli osservatori. Il processo riprenderà il 3 marzo per l’assegnazione dell’incarico al perito del tribunale e il 7 aprile, quando inizieranno a testimoniare i primi testimoni.