Una serie di furti nei supermercati di Milano ha portato all'arresto di tre persone in poche ore.

Una giornata di furti nei supermercati

Milano è stata teatro di una serie di rapine che hanno colpito i supermercati Esselunga in diverse zone della città. In un solo giorno, le forze dell’ordine hanno arrestato tre individui coinvolti in furti che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini e i commercianti. La prima rapina è avvenuta in via Carlo De Angeli, dove un uomo di 35 anni, di nazionalità georgiana, ha tentato di rubare bottiglie di alcolici per un valore di circa 180 euro.

Il primo arresto: un furto violento

Intorno alle 9.15, l’uomo ha fatto irruzione nel supermercato, riempiendo il suo carrello con merce di valore. Quando ha cercato di uscire senza pagare, è stato fermato dalla vigilanza. In un gesto di violenza, ha aggredito l’addetto alla sicurezza con calci e pugni, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti di polizia del commissariato Scalo Romana, che lo hanno arrestato. Questo episodio ha messo in luce non solo il tentativo di furto, ma anche la crescente aggressività di alcuni ladri nei confronti del personale di sicurezza.

Un secondo colpo e un altro arresto

Poco dopo, alle 14.40, la polizia è stata chiamata nuovamente all’Esselunga di via De Angeli. Questa volta, un uomo di 40 anni, originario del Burkina Faso, ha messo in atto un copione simile: ha rubato merce dagli scaffali e ha aggredito l’addetto alla sicurezza. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, arrestando il ladro e riportando la calma nel supermercato. Questi eventi hanno evidenziato un problema crescente di sicurezza nei punti vendita, dove il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di pericolo.

La terza rapina: una donna in fuga

Infine, alle 16.20, un’altra chiamata ha allertato le forze dell’ordine, questa volta dall’Esselunga di via Pezzotti. Una donna di 49 anni, di nazionalità salvadoregna, ha tentato di uscire senza pagare la spesa. Quando è stata fermata dalla sicurezza, ha reagito con violenza, cercando di colpire l’addetto con calci e pugni. Anche lei è stata arrestata, portando a tre gli arresti in un’unica giornata. Questi episodi sollevano interrogativi sulla sicurezza nei supermercati e sulla necessità di misure più efficaci per proteggere sia i clienti che il personale.