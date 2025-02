Rapine a Milano: due donne arrestate in un solo giorno

Due donne protagoniste di tentate rapine in negozi del centro, arrestate dalla polizia.

Un lunedì di tensione nel centro di Milano

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, è stata teatro di due tentate rapine nello stesso giorno, entrambe caratterizzate da modalità simili e da un finale che ha visto l’intervento delle forze dell’ordine. La prima rapina si è verificata intorno alle 9.45 presso il negozio Primark di via Torino, dove una donna di 30 anni, già nota alle forze dell’ordine, ha cercato di fuggire con alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 30 euro. La sua fuga è stata interrotta dall’intervento della sicurezza, ma la donna ha reagito in modo violento, aggredendo fisicamente un addetto alla sicurezza prima di essere arrestata.

Un secondo episodio di violenza

Poche ore dopo, intorno alle 13.30, un altro episodio simile ha avuto luogo presso il negozio Upim di corso Buenos Aires. Qui, una giovane donna di 20 anni, di origini straniere, ha tentato di rubare alcuni articoli, ma è stata fermata dai vigilanti. Anche in questo caso, la donna ha reagito con violenza, colpendo i vigilanti prima di essere immobilizzata da un cassiere fino all’arrivo della polizia. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei negozi del centro di Milano, un’area già nota per la sua vivacità commerciale.

La risposta delle autorità

Le autorità locali hanno espresso la loro preoccupazione per l’aumento di episodi di violenza legati a tentativi di furto. Gli agenti di polizia hanno intensificato i controlli nelle aree commerciali, cercando di garantire la sicurezza sia dei clienti che dei lavoratori. La presenza di forze dell’ordine è stata aumentata, specialmente nelle ore di punta, per prevenire ulteriori incidenti. La rapidità con cui sono intervenuti gli agenti in entrambi i casi ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le forze di sicurezza e i negozianti, che hanno segnalato prontamente le attività sospette.