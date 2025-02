Una donna è in condizioni critiche dopo un impatto con un furgone a Settala.

Un grave incidente stradale

Un drammatico incidente si è verificato nella mattina di lunedì 24 febbraio a Settala, un comune situato nella provincia di Milano. Una donna di 45 anni, originaria di Lecco, è stata coinvolta in un violento scontro mentre era alla guida della sua auto sulla provinciale 39. L’impatto è avvenuto contro un furgone, guidato da un dog sitter, che trasportava una decina di cani. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 9.30, segnalando la necessità di un intervento urgente. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i soccorritori del 118, che hanno inviato due ambulanze e due auto mediche. Insieme a loro, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola. La donna, trovata in condizioni critiche, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverata.

Le condizioni degli altri coinvolti

Il conducente del furgone, un uomo di 30 anni, è stato ricoverato in codice giallo presso il Policlinico. Fortunatamente, gli animali a bordo del furgone sembrano essere rimasti illesi, con solo tre di loro che hanno riportato ferite lievi. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente rimane ancora da chiarire, e le autorità stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere le cause di questo tragico evento.