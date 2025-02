Un incidente stradale ha coinvolto un'auto della Polizia locale e un'anziana automobilista, senza feriti gravi.

Un incidente che ha sorpreso Legnano

La serata di lunedì 24 febbraio ha visto un evento inaspettato a Legnano, dove un’auto della Polizia locale è rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via 20 Settembre e via San Bernardino, poco dopo le 20.15. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un’auto condotta da una donna di 81 anni, che fortunatamente è rimasta illesa. Tuttavia, il veicolo della Polizia, a seguito dell’impatto, si è ribaltato sul marciapiede, creando preoccupazione tra i passanti e i residenti della zona.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano è arrivata rapidamente per prestare assistenza ai due agenti coinvolti, di età compresa tra i 25 e i 27 anni. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice giallo, segno che le loro condizioni richiedevano attenzione, ma non erano critiche. La prontezza dei soccorsi ha contribuito a garantire che la situazione non degenerasse ulteriormente.

Chiusura della strada e indagini in corso

Per permettere le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza della zona, via San Bernardino è stata chiusa al traffico in direzione San Paolo. Le autorità locali stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, cercando di ricostruire la dinamica esatta e capire se ci siano state violazioni del codice della strada. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sull’importanza di rispettare le norme di circolazione, specialmente in incroci trafficati.