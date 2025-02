Una comunità unita per sostenere una donna colpita da una tragedia familiare.

Una tragedia che ha colpito una comunità

Il 3 febbraio scorso, un incendio devastante ha stravolto la vita di Maria Colletta, ex maestra della scuola d’infanzia di Cernusco sul Naviglio. La donna, che si era trasferita in Sicilia con la sua famiglia, ha perso il marito, Salvatore Benfari, di 47 anni, in un drammatico tentativo di salvare le loro due figlie, di 8 e 12 anni. La tragedia si è consumata a Cartabellotta, in provincia di Agrigento, dove la famiglia si era stabilita da poco. Salvatore, insieme al padre, ha cercato di portare in salvo le bambine e la madre di Benfari, ma purtroppo non è riuscito a tornare indietro.

La risposta della comunità di Cernusco sul Naviglio

Quando la notizia della tragedia ha raggiunto Cernusco sul Naviglio, la reazione è stata immediata. Genitori e insegnanti della scuola d’infanzia, dove Maria aveva dedicato anni della sua vita, si sono mobilitati per organizzare una raccolta fondi. Questo gesto di solidarietà ha dimostrato quanto la comunità sia unita e pronta a sostenere chi si trova in difficoltà. Maria Colletta è stata un punto di riferimento per molte famiglie e colleghi, e ora è il momento di restituire il supporto che ha sempre offerto.

Un futuro incerto ma pieno di speranza

La perdita di un coniuge e il dolore di una tragedia così profonda lasciano un segno indelebile. Maria e le sue figlie si trovano ora ad affrontare un futuro incerto, ma la solidarietà della comunità di Cernusco sul Naviglio rappresenta una luce di speranza in questo momento buio. La raccolta fondi non è solo un aiuto economico, ma un segnale che la comunità è vicina e pronta a sostenere chi ha bisogno. Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza nella vita di Maria e delle sue bambine, aiutandole a ricostruire la loro esistenza dopo una perdita così devastante.