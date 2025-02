Un episodio di furto avvenuto in largo Cairoli ha portato all'arresto di una donna di origini peruviane.

Un furto audace in pieno centro

Milano, un lunedì sera come tanti altri, ma con un episodio che ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine. Una donna di 33 anni, di origini peruviane, è stata arrestata con l’accusa di furto con destrezza. L’episodio è avvenuto in largo Cairoli, una zona centrale e affollata della città, dove la donna ha messo in atto una manovra rapida e furtiva per rubare il portafogli di una vittima ignara.

La dinamica del furto

Secondo le ricostruzioni, la donna si è avvicinata lentamente alla sua vittima, approfittando della confusione e del movimento tipico delle ore serali. Con un gesto abile e veloce, è riuscita a sfilare il portafogli dalla tasca del cappotto della vittima, allontanandosi subito dopo. Tuttavia, la sua azione non è passata inosservata: a pochi passi da lei, i militari dell’esercito, impegnati in un servizio di controllo nella zona, hanno notato il gesto sospetto e hanno deciso di intervenire.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo aver colto la donna in flagrante, i militari hanno allertato la polizia. La volante dell’Unità di Pubblica Sicurezza (Upg) è giunta rapidamente sul posto, dove la 33enne è stata fermata e condotta presso le celle di sicurezza della questura di Milano. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle aree urbane, soprattutto in quelle più frequentate, per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire atti delittuosi.