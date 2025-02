Una banda di ladri ha colpito un supermercato Lidl, scatenando l'intervento dei carabinieri.

Un colpo audace nella notte

Nella notte tra domenica e lunedì 24 febbraio, un audace furto ha scosso la tranquillità di Canegrate, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Una banda di ladri ha preso di mira il supermercato Lidl di via Fratelli Bandiera, forzando le porte d’ingresso per accedere all’interno. Questo evento ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine, con i carabinieri della compagnia di Legnano che sono immediatamente intervenuti per avviare le indagini.

La dinamica del furto

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno agito con rapidità e determinazione. Una volta entrati nel supermercato, si sono diretti verso la cassaforte, cercando di portare via il bottino. Al momento, non è ancora chiaro l’ammontare preciso del furto, ma le operazioni di quantificazione sono in corso. La scena del crimine è stata isolata per permettere ai carabinieri di effettuare i necessari sopralluoghi e raccogliere prove utili per identificare i responsabili.

Le conseguenze per la comunità

Il supermercato Lidl è rimasto chiuso nella mattinata di lunedì, creando disagi per i clienti abituali e per i dipendenti. Questo episodio non solo ha messo in allerta i residenti di Canegrate, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona. I cittadini si chiedono come sia possibile che un furto di tale portata possa avvenire in piena notte, senza che nessuno se ne accorga. Le autorità locali stanno lavorando per garantire una maggiore sicurezza e prevenire futuri incidenti simili.

Indagini in corso

Le indagini da parte dei carabinieri sono attualmente in corso e si stanno concentrando sulla raccolta di testimonianze e sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza. La speranza è di riuscire a identificare i ladri e recuperare il bottino rubato. Gli investigatori stanno anche esaminando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella zona, per capire se si tratti di una banda organizzata attiva nel territorio.