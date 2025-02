Un allerta per fumo ha colto di sorpresa i clienti e il personale del negozio H&M a Milano.

Un pomeriggio di paura in centro a Milano

Nel tardo pomeriggio di lunedì 24 febbraio, un episodio inquietante ha scosso la centralissima piazza Duomo a Milano. Il negozio H&M, noto punto di riferimento per lo shopping, è stato teatro di un intervento dei vigili del fuoco a causa di un allerta fumo proveniente dai piani interrati. L’episodio ha generato attimi di paura tra i clienti e il personale, costretti a evacuare il negozio per motivi di sicurezza.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l’allerta è scattata poco dopo le 18.30, quando il personale del negozio ha notato la presenza di fumo nell’area magazzini. Sei squadre del Comando di via Messina sono accorse rapidamente sul posto, pronte a gestire la situazione. I pompieri hanno immediatamente allontanato il personale e i clienti, avviando un’ispezione approfondita per identificare la fonte del fumo e verificare il funzionamento delle centraline antincendio.

Verifiche e indagini in corso

Dopo circa un’ora di controlli, i vigili del fuoco hanno comunicato che non sono state riscontrate criticità. Tuttavia, il fumo ha sollevato interrogativi sulle sue origini, che sono attualmente oggetto di indagine. Si ipotizza che il fumo possa essere stato causato da un incendio accidentale di alcune cartacce sotto una grata stradale, scatenato da un mozzicone di sigaretta. Un mezzo dei pompieri è rimasto sul posto per completare le operazioni di bonifica dell’area, garantendo così la sicurezza di tutti.

Un episodio che fa riflettere

Questo evento mette in luce l’importanza della prontezza e della preparazione in situazioni di emergenza. La rapidità di intervento dei vigili del fuoco ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi. Inoltre, sottolinea la necessità di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di comportamenti responsabili, come non gettare mozziconi di sigaretta in luoghi inappropriati, per prevenire incendi e garantire la sicurezza di tutti.