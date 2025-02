Un uomo di 85 anni è stato ricoverato, mentre la moglie di 81 anni è deceduta.

Una notte tragica a Rovello Porro

La notte scorsa, un drammatico episodio ha scosso la quiete di Rovello Porro, un comune in provincia di Como. Un’anziana donna di 81 anni ha perso la vita a causa di una fuga di monossido di carbonio, mentre suo marito, un uomo di 85 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. La tragedia è avvenuta in via Como, dove i soccorsi sono stati allertati poco prima dell’una di notte.

Le cause della fuga di gas

Secondo le prime ricostruzioni, la fuga di monossido di carbonio potrebbe essere stata causata da un malfunzionamento di una stufetta o di una caldaia. L’anziano, svegliatosi nel cuore della notte, ha avvertito un forte disagio respiratorio e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 ha permesso di rilevare la presenza del gas tossico all’interno dell’abitazione, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Intervento dei soccorsi e accertamenti in corso

Due squadre dei vigili del fuoco di Lomazzo e Lazzate sono accorse sul posto per effettuare i soccorsi. Purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso sul posto. L’uomo, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda, dove attualmente è sotto osservazione. I carabinieri di Lomazzo stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, e l’abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere ulteriori verifiche.