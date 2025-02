Il collettivo filorusso continua la sua offensiva contro istituzioni e servizi pubblici

Un’ondata di attacchi informatici

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata nuovamente bersaglio di una serie di attacchi informatici orchestrati dal collettivo filorusso NoName057. Questo gruppo, noto per le sue operazioni di hacking a sostegno della Russia, ha preso di mira diversi siti web di istituzioni pubbliche, tra cui quelli di comuni e regioni. Tra le città colpite figurano Milano, Roma, Varese e Bergamo, insieme a numerosi portali regionali come Emilia Romagna, Veneto e Liguria.

La modalità d’attacco: DDoS

Gli attacchi condotti da NoName057 sono di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che mira a rendere inaccessibili i siti saturandoli di richieste simultanee. Questo tipo di offensiva non solo provoca disagi agli utenti, ma può anche compromettere la funzionalità dei servizi pubblici, creando confusione e malcontento tra i cittadini. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha prontamente attivato le procedure di emergenza per mitigare gli effetti di questi attacchi, cercando di ripristinare la normalità il prima possibile.

Un gruppo con un passato inquietante

NoName057 non è un nome nuovo nel panorama degli attacchi informatici. Attivo da inizio 2022, questo gruppo ha già colpito numerosi obiettivi in tutto il mondo, con un focus particolare sull’Italia. La loro notorietà è aumentata grazie all’uso di strumenti sofisticati, come DDOSIA, un software progettato per sovraccaricare i sistemi bersaglio con richieste di rete incessanti. Questo approccio ha reso il gruppo temuto e rispettato nel mondo del cybercrime.

Le conseguenze per la sicurezza nazionale

La crescente frequenza e intensità di questi attacchi solleva interrogativi sulla sicurezza informatica in Italia. Le istituzioni devono affrontare non solo la minaccia immediata rappresentata da gruppi come NoName057, ma anche la necessità di rafforzare le proprie difese per prevenire futuri attacchi. La protezione dei dati e dei servizi pubblici è fondamentale per garantire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei servizi che utilizzano quotidianamente.

La risposta delle istituzioni

In risposta a questa situazione critica, le autorità italiane stanno intensificando gli sforzi per migliorare la sicurezza informatica. Ciò include investimenti in tecnologie avanzate e formazione per il personale, oltre a collaborazioni con esperti del settore per sviluppare strategie di difesa più efficaci. È essenziale che il paese si prepari a fronteggiare le sfide del futuro, proteggendo le proprie infrastrutture critiche da attacchi sempre più sofisticati.