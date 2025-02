Il sindaco Pozza denuncia atti vandalici nel quartiere Giardino e promette azioni decisive.

Un atto vandalico inaccettabile

La notte scorsa, il quartiere Giardino di Cesano Boscone è stato teatro di un grave atto vandalico: montagne di rifiuti sono state date alle fiamme, mettendo in serio pericolo la sicurezza dei residenti. Il sindaco Marco Pozza ha espresso la sua indignazione attraverso i social media, sottolineando come tali comportamenti non siano degni di una società civile. “Quello che è successo non può essere tollerato”, ha affermato, evidenziando la necessità di una risposta ferma da parte delle autorità.

La sicurezza dei cittadini a rischio

Il primo cittadino ha messo in evidenza come gli incivili non solo danneggiano l’ambiente non rispettando la raccolta differenziata, ma ora compiono atti che mettono a repentaglio la sicurezza della comunità. “Appiccare fuoco ai rifiuti è un gesto irresponsabile che può avere conseguenze devastanti”, ha dichiarato Pozza, aggiungendo che le immagini dell’atto vandalico sono già al vaglio degli inquirenti. La situazione è preoccupante e richiede un intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un impegno contro l’inciviltà

Il sindaco ha promesso che non lascerà impuniti questi atti di vandalismo. “L’inciviltà non vincerà”, ha affermato con determinazione, sottolineando che lo Stato è più forte e che le azioni di controllo e sanzionamento stanno già dando i loro frutti. Pozza ha invitato i cittadini a collaborare e a segnalare comportamenti sospetti, affinché si possa costruire insieme una comunità più sicura e rispettosa dell’ambiente. “Adesso basta”, ha concluso, esprimendo la sua ferma volontà di combattere contro ogni forma di degrado e inciviltà.