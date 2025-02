Il Tribunale di Milano chiarisce le motivazioni dietro l'assoluzione dei militanti di destra.

Il caso dei militanti di estrema destra

Il 28 novembre scorso, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione per 23 militanti di estrema destra, accusati di manifestazione fascista. I fatti risalgono al corteo del 2019 in memoria di Sergio Ramelli, durante il quale i partecipanti hanno eseguito il saluto romano. La decisione dei giudici ha suscitato un ampio dibattito, non solo per le implicazioni legali, ma anche per il significato storico e sociale di tali atti.

Le motivazioni della sentenza

Secondo i giudici, la condotta dei militanti non ha rappresentato una “ricostituzione del partito fascista”, ma piuttosto un “omaggio” al giovane Ramelli, ucciso per le sue idee politiche. Questa interpretazione ha portato a una netta distinzione tra l’espressione di un ricordo e la promozione di ideologie estremiste. La sentenza ha sottolineato che il saluto romano, in questo contesto, non può essere considerato un atto di incitamento all’odio, ma un gesto di commemorazione.

Le reazioni alla sentenza

La decisione ha sollevato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori della sentenza vedono in essa una protezione della libertà di espressione, mentre dall’altro, i critici temono che possa legittimare comportamenti di estrema destra. L’Anpi, rappresentata dall’avvocato Federico Sinicato, si è costituita parte civile nel processo, evidenziando la necessità di vigilare contro il revival di ideologie fasciste. Questo caso rappresenta un punto cruciale nel dibattito italiano sulla memoria storica e sulla lotta contro il fascismo.